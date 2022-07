Cabo Frio

Funcionário suspeito de estupro em hospital continua atuando na unidade

Homem é técnico de enfermagem no local; mesmo com exame de corpo de delito testando positivo, autoria do crime ainda não foi confirmada; ocorrência aconteceu em abril e, segundo delegada da DEAM, falta o resultado do DNA para que o inquérito seja concluído

Publicado há 20 horas