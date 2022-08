A guarnição procedeu até 126° DP para registrar a ocorrência e apreensão dos materiais recuperados - Divulgação

Publicado 01/08/2022 14:54

Segundo a ocorrência policial, uma guarnição recebeu um chamado para verificar o alarme de uma casa que tinha disparado por volta das 21h do último sábado (30), em Unamar, distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Chegando ao local, os agentes verificaram que a janela estava aberta e uma segunda vítima de furto se aproximou da viatura, relatando que também teve sua casa invadida.

A guarnição fez uma varredura no local do alarme e não encontrou ninguém, mas constatou que a casa estava revirada. Em seguida, se dirigiu até a beira da praia, onde encontrou um ventilador e pegadas na areia, indicando que os meliantes tinham se evadido em direção à praia da Rasa.

Os policiais seguiram as pistas e avistaram alguém caminhando com uma lanterna. Eles ficaram abrigados na vegetação esperando a aproximação do elemento mas, ao tentar rendê-lo, o mesmo dispensou o que segurava nas mãos e fugiu correndo para dentro da mata.

Ao verificar o que foi deixado para trás pelo suspeito, os agentes encontraram uma pistola Taurus 9mm sem numeração e 25 munições, uma televisão e uma mochila contendo roupas. A equipe voltou ao local do acionamento do alarme e fez buscas pela praia a pé por cerca de uma hora, pela Florestinha até a praia da Rasa, com intuito de encontrar os elementos, e localizou mais 1 TV, uma caixa de som, algumas roupas, 1 aparelho de tv a cabo, 3 relógios e 1 óculos de sol.

