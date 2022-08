O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/08/2022 13:57

Um homem, identificado como E.L.S.S. foi preso com uma pistola e munições no bairro Jacaré, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da noite desta segunda-feira (1).

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que elementos da comunidade, que estavam em uma motocicleta abandonada no bairro Itajuru, haviam trocado tiros com os militares do 25º BPM durante a manhã e iniciaram buscas pelos envolvidos.

Após uma denúncia anônima informando que o acusado estaria guardando uma arma para criminosos envolvidos com o tráfico da localidade, a PM foi até a Rua Governador Valadares e encontrou o homem com uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 43 munições intactas.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.