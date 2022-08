Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP). - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/08/2022 16:24

O 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), localizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e que abrange também os municípios de Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema, divulgou um balanço dos índices criminais da área de cobertura referente ao mês de julho de 2022. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

A unidade obteve reduções nos números em comparação com o mesmo mês de 2021. De acordo com o levantamento divulgado, o índice com maior redução foi o de roubo de carga, com 500%.

Além disso, outros tipos de delitos também apresentaram queda em comparação ao último mês do ano anterior. São eles: roubos de rua (30%), letalidade violenta (12%) e roubo de veículo (6%).

O comandante do 25ºBPM, tenente-coronel Leandro Oliveira, destacou o profissionalismo e integração entre policiais civis, policiais militares e guardas municipais, além do importante reforço do Regime Adicional de Serviço (RAS), do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), da ferramenta “Cerco Eletrônico” e “a participação da sociedade como fatores fundamentais para a redução dos índices criminais, comparados ao mesmo período do ano passado”.