Publicado 03/08/2022 17:59

Problemas na estrutura e uma grande obra em andamento fizeram com que alunos da Escola Municipal Talitha Hernandes Perelló, no Jardim Esperança, em Cabo Frio ficassem impossibilitados de retornar às aulas presenciais depois do descanso de julho.



O retorno, previsto para esta segunda-feira (1º), não ocorreu na unidade. Segundo reclamações de responsáveis, “a escola encontra-se totalmente sem condições de entrar”.

Em outubro de 2021, ela estava em “fase de planilhamento” para verificação de necessidades para abertura de processo. No mês de março, a Prefeitura divulgou a previsão para licitações para obras e reformas no espaço.



A unidade, que funciona ao lado da E.M. Maria Dária Saldanha, estava entre as diversas escolas da rede municipal que receberam investimentos em infraestrutura na ordem de R$ 15.793.033,97 com previsão de entrega das melhorias no início de 2022. Em outubro de 2021, ela estava em "fase de planilhamento" para verificação de necessidades para abertura de processo. No mês de março, a Prefeitura divulgou a previsão para licitações para obras e reformas no espaço. O município não informou quando as obras teriam começado de fato. Em um grupo que reúne corpo docente e pais, a diretora da unidade disse que aguarda um posicionamento do responsável pela obra para confirmar se o local terá condições de receber os alunos na próxima segunda-feira (8).

“Sou mãe de aluna da (turma) 901. Imagina último ano, minha filha já está atrasada devido ao erro de uma outra escola, agora isso! Para a escola e para a prefeitura o importante é passar, terminar o ano letivo sem ficar devendo horas, se o aluno aprendeu ou não aí já é problema dele”, declarou uma mãe de aluna.



Em nota, a Prefeitura confirmou o retorno das aulas na próxima segunda (8).



Por uma gravação de áudio, ela justificou que, com o início da reforma, foram encontrados vários problemas na área de tubulação, banheiro, cozinha, refeitório, além de mudanças na secretaria, e por isso, o pátio ainda está muito perigoso. Ela está aguardando o retorno dos engenheiros e, se as aulas não retornarem no dia 8, a probabilidade é que retornem no dia 16. Por enquanto, professores estão enviando atividades para os estudantes realizarem em casa, o que gera insatisfação entre os pais. "Sou mãe de aluna da (turma) 901. Imagina último ano, minha filha já está atrasada devido ao erro de uma outra escola, agora isso! Para a escola e para a prefeitura o importante é passar, terminar o ano letivo sem ficar devendo horas, se o aluno aprendeu ou não aí já é problema dele", declarou uma mãe de aluna. Em nota, a Prefeitura confirmou o retorno das aulas na próxima segunda (8). "A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Escola Municipal Talitha Hernandes Perelló, no bairro Jardim Esperança, passa por obras de manutenção e reparo, com previsão de dois meses para conclusão. Por essa razão, as aulas presenciais na unidade não foram iniciadas em 1° de agosto, junto com as demais escolas da rede municipal. As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (8)".