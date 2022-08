Motoristas de lotada protestam em frente ao deposito de Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Motoristas de lotada protestam em frente ao deposito de Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/08/2022 20:20

REGIÃO DOS LAGOS - Um grupo de motoristas das famosas “lotadas” protestaram na noite desta quinta-feira (4) em frente ao Deposito Municipal de Veículos Apreendidos de Cabo Frio, no bairro Jardim Caiçara. A justificativa, segundo relatam, foi a remoção de um carro que, no momento, não estaria praticando a atividade.

O veículo foi removido por um guarda municipal no início da noite. Os manifestantes dizem que já é a terceira vez que o mesmo GM retira o carro. Disseram, ainda, que, ao identificar o veículo passando pela rua, o guarda teria tirado uma foto e falado “agora vou ganhar minha promoção”.

Contudo, o GM afirmou que não: essa é a primeira vez que remove o veículo. A autoridade enfatizou que apenas estava cumprindo a lei de trânsito.

Segundo o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, veículos que estão efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente sofrem infração gravíssimas, tendo como medida administrativa a remoção do automóvel.

Mesmo em posse das informações, o grupo de motorista pretende fazer uma manifestação na ponte nesta sexta-feira (5). “Vamos fechar a ponte, queimar uns pneus”, contou um deles. Para quem não sabe, lotadas tem como definição: “meio de transporte ilegal que utiliza vans, kombis ou carros para transportar pessoas”.