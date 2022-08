Os shows acontecem no Boulevard Canal, na Orla Scliar - Divulgação

Publicado 15/08/2022 21:17 | Atualizado 15/08/2022 21:21

A partir da próxima sexta-feira (19), Cabo Frio vai receber o projeto ‘Viva o Compositor Brasileiro’, em palco montado no recém reformado deck do Canal do Itajuru e da Orla Scliar, para uma homenagem à música. Vão se apresentar artistas cabo-frienses e grandes nomes da MPB.

Na sexta, às 17h, haverá a inauguração das obras e às 19h, sobe ao palco o cantor Dio Cavalcanti. Em seguida, os grandes clássicos da dupla Kleiton & Kledir.

No sábado (20), é a vez de Kerén Hapuk e o músico Yassir Chediak. No domingo (21), Ivo Vargas e Isabella Taviani.