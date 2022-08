Ele foi preso e encaminhado para a 126ª DP). O outro homem foi ouvido e liberado. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/08/2022 13:35

Um homem considerado foragido da Justiça, pelo crime de duplo homicídio, foi preso na tarde desta segunda-feira (15) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias sobre um indivíduo que praticava furtos de estruturas metálicas de aço em uma área atrás de um mercado atacadista. No local indicado, a PM se deparou com dois elementos com as características repassadas.

Eles foram abordados e, ao verificar as documentações, os policiais constataram o mandado de prisão em aberto em desfavor de L.F.S.. Ele foi preso e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O outro homem foi ouvido e liberado.