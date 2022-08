Abertura do encontro "Viagens Históricas" acontece nesta quarta (24), em Cabo Frio - Reprodução/ internet

Abertura do encontro "Viagens Históricas" acontece nesta quarta (24), em Cabo FrioReprodução/ internet

Publicado 23/08/2022 19:11

A abertura oficial do encontro “Viagens Históricas – Convergências entre Turismo, Patrimônio e Educação”, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, será realizada nesta quarta-feira (24), às 17h, no espaço do antigo Convento Nossa Senhora dos Anjos. O evento acontece até dominog (28), e é promovido pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iart/Uerj) em parceria com o Museu de Arte Religiosa e Tradicional do município (Mart/Ibram).

Ainda na quarta-feira, a partir das 18h, será realizada uma palestra de abertura com o tema “Patrimônio Cultural na Região dos Lagos: entre a construção da paisagem e o olhar da contemporaneidade”, com o professor Ivo Mattos Barreto, arquiteto, professor e doutorando em Arquitetura pela UFRJ. Às 20h, o Hotel Sesc vai receber o lançamento oficial do encontro.

No evento, serão realizadas palestras; oficinas; mesas para a apresentação de trabalhos de pesquisadores nacionais e internacionais, além de visitas mediadas. O evento termina no domingo (28), com visitas a equipamentos culturais de Cabo Frio.

As atividades são gratuitas e organizadas pelo professor Mauro Trindade, do Iart/Uerj; e pela professora e museóloga Carla Renata Gomes, com a equipe do Mart e recursos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O evento conta com patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, e do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio (Imupac).

Entre as presenças confirmadas, estão a da professora e restauradora Juliane Petry Panozzo Cescon (Universidade de Caxias do Sul/RS); da professora Priscila Miraz de Freitas Grecco (UFRB) e de Karla Godoy, do Programa de Pós-Graduação em Turismo. Nomes da região também estão confirmados, como os professores Luiz Guilherme Scaldaferri e Yuri Vasconcellos, e o professor de história Altair Marcio Pereira de Souza.

A programação completa pode ser acessada por meio do: Programação | Viagens Históricas – Convergências entre Turismo, Patrimônio e Educação

Confira a programação desta quarta-feira (24):

9h – Cadastramento;

10h – Visita Orientada- Pelo Museu de Arte Religiosa e Tradicional e pelo Antigo Convento Nossa Senhora dos Anjos – Equipe do Mart/Ibram;

14h – Apresentação de trabalhos;

17h – Abertura Oficial – Por: Prof. Dr. Mauro Trindade (Professor de História e Teoria da Arte do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Iart/Uerj) e Profa. Dra. Carla Renata Gomes (Museóloga, Historiadora e Diretora do Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio/Instituto Brasileiro de Museus – Mart/Ibram);

18h – Palestra de Abertura – Patrimônio Cultural na Região dos Lagos: entre a construção da paisagem e o olhar da contemporaneidade, por: Prof. Ivo Mattos Barreto (Arquiteto, Professor e doutorando em Arquitetura Proarq/UFRJ);

20h – Lançamento oficial do encontro – Hotel Sesc Cabo Frio.