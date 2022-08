Festival do Mar de Tamoios, em Cabo Frio, acontece no final de semana - Divulgação

Publicado 23/08/2022 14:58

Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, celebra a primeira edição do Festival do Mar, evento que reúne bares e restaurantes da região, entre sexta (26) e domingo (28), ao lado do Ginásio Poliesportivo. A entrada é gratuita.

O festival conta com 12 estabelecimentos locais que oferecem delícias à base de frutos do mar. Os pratos têm preço único de R$ 30. O evento acontece das 18h à meia noite na sexta-feira, das 12h à meia noite no sábado, e das 12h às 22h no domingo.

Nos três dias, atrações musicais e área kids animam o ginásio. Na sexta, às 21h, Bruna Reis sobe ao palco, enquanto sábado a festa fica por conta de Carlinhos Borges e Banda (14h) e Renatinho Penco (21h). No domingo, o grupo Cacique de Ramos anima o público a partir das 15h.

1º Festival do Mar

Data: 26 a 28 de agosto (sexta a domingo)

Hora: Sexta, das 18h às 24h; Sábado, das 12h às 24h; Domingo, das 12h às 22h

Local: Ginásio Poliesportivo (entrada pelas ruas Maromba e Búzios) – Tamoios – Cabo Frio

Programação Musical:

Sexta (26/08) – Bruna Reis, 21h

Sábado (27/08) – Carlinhos Borges e Banda, 14h; Renatinho Penco, 21h

Domingo (28/08) – Cacique de Ramos, 15h

Pratos:

Caldeirada de frutos do mar com arroz e pirão

Camarão ao alho e óleo com arroz, salada e fritas

Camarão com catupiry no abacaxi

Ceviche de frutos do mar

Combo japonês

Feijoada de frutos do mar