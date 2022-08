Ele foi encaminhado para a 125ª DP e permanece à disposição da Justiça. - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 23/08/2022 13:32

Um adolescente acusado de ameaçar e agredir guardas municipais em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi apreendido na manhã desta segunda-feira (22) pela Polícia Civil.

Segundo a ocorrência, os agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), após troca de informações entre os setores de inteligência da distrital com a Civil de Cabo Frio (126ª DP), identificaram a localização do menor infrator C.L.C.V.. Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca cabo-friense.

A determinação judicial se deu após o adolescente ter agredido guardas municipais com socos, chutes e tapas no interior do Abrigo Municipal Casa da Criança, localizado no bairro Parque Burle, em Cabo Frio, bem como ter ameaçado os agentes.

Ainda de acordo com a polícia, o menor possui passagens criminais por fatos análogos aos crimes de Estupro de Vulnerável, Porte de Droga, Furto Qualificado, Ameaça e Lesão Corporal.

Ele foi encaminhado para a 125ª DP e permanece à disposição da Justiça.