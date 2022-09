Os três foram conduzidos à 126ª, onde os dois homens permaneceram à disposição da justiça e a mulher foi presa em flagrante - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 06/09/2022 13:42

REGIÃO DOS LAGOS - Dois homens e uma mulher foram presos nesta segunda-feira (5) em Cabo Frio, durante a “Operação Discovery”, que tem como objetivo capturar foragidos da justiça de outras cidades que estejam em solo cabo-friense.

Durante a ação, que aconteceu nos bairros Jardim Caiçara e Jacaré, por volta das 6h, dois foragidos por Furto Qualificado e Estupro de Vulnerável foram presos.

Ainda enquanto acontecia a operação, os agentes abordaram uma mulher, que estava vendendo entorpecentes na Praça da Praia do Siqueira. Diante disso, foi realizada revista pessoal, onde os policiais encontraram as drogas e dinheiro proveniente do tráfico.

Posteriormente, os três foram conduzidos à 126ª DP (Cabo Frio), onde os dois homens permaneceram à disposição da justiça e a mulher foi presa em flagrante.