Homens se passam por técnicos de energia em Cabo Frio e são presos por furto de fiosLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 06/09/2022 13:57

Dois homens, identificados como F.M.S. e H.J.G.M., foram presos por furto de fios no bairro Braga, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no final da madrugada desta terça-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Rua José Maria Gil, onde dois elementos circulavam com uma escada, vestidos de funcionários de uma concessionária de energia que abastece a região. A dupla foi abordada e, após varredura no local, foram encontrados três rolos de fio de cobre, um tesourão de cortar fio e uma escada.

Ao serem indagados, os acusados confessaram a prática do crime e foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuados por furto e permaneceram presos.