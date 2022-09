Política Costa do Sol

Flavio Serafini (PSOL) quer que Uenf se junte à Uerj em Cabo Frio

O candidato à reeleição a deputado estadual foi o entrevistado do 31º RC Cast, podcast parceiro do O Dia, nesta terça-feira (13), quando também abordou a degradação do meio ambiente e o déficit de vagas no ensino médio estadual da Região dos Lagos

Publicado há 21 horas