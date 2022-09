Praia do Forte, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 14/09/2022 14:35

Em mais um dia de tempo nublado em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (14), a meteorologia informa que existe previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista é de 24°C e a mínima é de 20°C.

A sensação é de clima frio e o uso de casaco pode ser uma boa opção para os que mais sofrem com esse tempo, porém, na Praia do Forte, frequentadores um tanto quanto corajosos pegam “uma fresca” no local.

Como é possível observar nas imagens, as nuvens estão carregadas e a ventania é intensa, podendo atingir os 60 km/h. Na praia, também existe pontos com bandeiras vermelhas, alertando sobre o perigo na água. Mas, mesmo assim, está com um movimento bom.