No momento, ela apresenta pressão baixa e segue em acompanhamento médico. - Ludmila Lopes (RC24h)

No momento, ela apresenta pressão baixa e segue em acompanhamento médico.Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 13/09/2022 19:06

Uma mulher de Cabo Frio está em coma induzido no Hospital Central de Emergências (HCE) após ser atropelada na Av. Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão. Conforme imagens, um veículo, que vinha em alta velocidade, colidiu contra ela e saiu sem prestar socorro.



Segundo amigos, a mulher, que é advogada e professora de salão, não viu o carro. Ao ser atingida, ela bateu a cabeça no chão e ficou desacordada. O motorista abandonou o automóvel e fugiu.



Conforme testemunhas, a funcionária de uma loja próxima ao local do incidente, que também é enfermeira, realizou os primeiros socorros. Ainda de acordo com o relato, a vítima, que foi socorrida e levada para o HCE, estava com um grande ferimento na cabeça e perdeu muito sangue.



A última atualização de seu estado de saúde dá conta de que a mesma está se recuperando bem e não apresenta traumas neurológicos e físicos. No momento, ela apresenta pressão baixa e segue em acompanhamento médico. Não há previsão de alta.



Diante do acontecido, familiares e amigos pedem que, caso alguém conheça o dono do veículo abaixo, entre em contato com as autoridades, já que o condutor fugiu e não prestou auxílio.