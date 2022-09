Foram apreendidas 206 buchas de maconha, 87 cápsulas de cocaína, 102 pedras de crack, r$ 20,00 reais em espécie e um aparelho celular - Divulgação da PM

Foram apreendidas 206 buchas de maconha, 87 cápsulas de cocaína, 102 pedras de crack, r$ 20,00 reais em espécie e um aparelho celularDivulgação da PM

Publicado 13/09/2022 14:30

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas prendeu um homem por tráfico de drogas na comunidade da Boca do Mato, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (12).

Segundo a ocorrência policial, a equipe recebeu informações de que um elemento de cabelo grisalho, vestindo um casaco azul, estaria traficando e no momento estaria com as sacolas todas em mãos.

Os policiais realizaram um cerco tático e abordaram o acusado com as características da denúncia. Na sacola, tinham 206 buchas de maconha, 87 cápsulas de cocaína, 102 pedras de crack, r$ 20,00 reais em espécie e um aparelho celular.

O elemento assumiu estar na prática de venda de entorpecentes. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado à 126ªDP, onde ficou preso por tráfico de drogas. Vale ressaltar que o homem já tinha quatro anotações por tráfico de drogas.