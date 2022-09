Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas na Região dos LagosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/09/2022 15:25

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (11), cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, dois elementos foram capturados no bairro Porto do Carro. No início da tarde, durante um patrulhamento, os agentes receberam informações sobre a venda de entorpecentes na Rua Manduca Cedro e foram até o local. Ao perceber a chegada dos militares, L.J.S. tentou se desfazer de uma sacola em um terreno baldio, mas acabou sendo capturado com 38 pedras de crack, 19 buchas de maconha e R$ 15 em espécie.