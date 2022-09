Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/09/2022 15:06 | Atualizado 12/09/2022 15:11

A Polícia Militar apreendeu, no início da noite deste domingo (11) farto material do tráfico de drogas após uma troca de tiros com criminosos no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela Rua das Capivaras quando foram recebidos a tiros por elementos e revidaram, dando início a um breve confronto.

Ao cessar fogo, os militares realizaram uma varredura pela localidade e arrecadaram uma réplica de fuzis, três carregadores de pistola, dez munições, 96 buchas de maconha, dois rádios comunicadores de uma roupa camuflada.

Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.