A plantação estava em uma estufa improvisada dentro de um dos condomínios mais conhecidos da cidade Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 11/09/2022 13:17

Uma ação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público prendeu um homem de 38 anos com cerca de 60 pés de maconha no Condomínio dos Pássaros, no Peró, bairro de Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã deste sábado (10).



A ação conjunta serviu para apurar caso de plantação e cultivo ilegal, de forma estruturada e não regulamentada, da droga.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) às 6h15.



Foi solicitada perícia ao local e todos os fatos, dinâmica, materiais apreendidos e o conduzido foram apresentados à 126⁰ DP, em Cabo Frio.

Será que foi o vizinho que jogou uma semente no quintal do suspeito? pic.twitter.com/H6B46x3hyi — Renata Cristiane (@renatarc24h) September 11, 2022