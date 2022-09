Tamoios, em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 09/09/2022 15:41

Equipes da fiscalização de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, iniciaram, nesta semana, a identificação das construções erguidas ilegalmente na região do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. A ação está sendo realizada por causa de uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público, que visa a remover as edificações ilegais e coibir novas invasões.



A atividade começou nesta quinta-feira (9) e continuará sendo realizada durante todo o mês de setembro. Para o controle da quantidade de prédios e identificação das famílias, durante o mapeamento, todas as casas foram numeradas.



As ações estão sendo coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, com a participação das Secretarias de Assistência Social, e de Direitos Humanos e Segurança; da Coordenadoria de Assuntos Fundiários, além da Procuradoria-Geral do Município e da Defensoria Pública.