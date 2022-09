Praia do Forte em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo

Publicado 09/09/2022 14:42

REGIÃO DOS LAGOS - O fim de semana se aproxima e, nesta sexta-feira (9), com a sensação de calor ficando cada vez mais forte ao longo do dia, em Cabo Frio, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica, é o momento certo para se refrescar na Praia do Forte.

Segundo a meteorologia, a temperatura máxima prevista é de 31°C, sem possibilidade de chuva e com a umidade relativa do ar em 62%. O vento não está tão forte no momento, mas a tendência é que aumente e atinja os 41km/h.

Para o fim de semana, o sábado (10) será de sol, com a temperatura chegando aos 33°C e com o aumento de nuvens. À noite, pode ocorrer pancadas de chuva. Já no domingo (11), sem mudanças significativas, o céu estará mais nublado.