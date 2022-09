Homem é preso por tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/09/2022 14:30

Um homem, identificado como W.P.M., foi preso por tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira (8) no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar realizava um patrulhamento pela região quando recebeu informações de que um elemento estaria vendendo entorpecentes no campo do bairro. Após um cerco tático, o acusado foi localizado e capturado com 135 cápsulas de cocaína, 56 buchas de maconha e 71 pedras de crack.

O criminoso assumiu a prática ilícita e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado e preso.