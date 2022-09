A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/09/2022 18:13

Dois homens foram presos com arma, munições e drogas nesta quarta-feira (7) em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Um dos envolvidos é apontado como gerente do tráfico da Boca da Capivara.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um dos acusados, conhecido como Baiano, estaria escondido na Rua Orlando Bragança. Ao perceber a chegada da guarnição no local, o elemento tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado com um revólver calibre 38 com seis munições. Dentro da casa, a PM encontrou um outro homem, identificado como Ligeiro, com 182 pinos de cocaína, 180 buchas de maconha e 35 munições.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa.