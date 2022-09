Polícia prende seis acusados de tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 08/09/2022 14:05

A Polícia Militar prendeu seis pessoas acusadas de tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos durante o Feriado da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (7).



Em Araruama, dois homens, identificados como W.V.R. e D.C.M., foram capturados após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes na Rua Dr. Josino, no bairro Fazendinha. Eles tentaram fugir ao perceberem a chegada dos militares, mas acabaram sendo capturados com 85 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuada e presa.

Já em Cabo Frio, por volta das 14h40 na Boca do Mato, um homem foi preso durante um patrulhamento da PM. Ele estava com uma sacola em mãos, contendo 165 pinos de cocaína, 150 buchas de maconha e R$ 20 em espécie. O criminoso foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.

Ainda em Cabo Frio, dessa vez na Maria Joaquina, dois homens foram detidos após uma denúncia sobre tráfico de drogas na Rua 19. S.M.S. foi flagrado entrando em uma obra e, em seguida, entregando algo para R.S.C.. Os dois foram abordados com 83 cápsulas de cocaína. Eles foram encaminhados para a 127ª DP de Armação dos Búzios (127ª DP), onde o acusado de tráfico permaneceu preso e o outro envolvido foi ouvido e liberado como usuário.

Em São Pedro da Aldeia, uma guarnição recebeu informações de que um indivíduo conhecido como ‘Índio’ estava traficando no bairro Boa Vista. Em diligência no local, os militares capturaram H.E.S.C. após um tentativa de fuga. Ele estava com uma carga de drogas e assumiu fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho. O acusado foi encaminhado para a 125ª DP, autuado e preso.