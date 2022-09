Criminoso é baleado durante confronto com a PM em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Criminoso é baleado durante confronto com a PM em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/09/2022 14:46

Um homem, identificado como R.G.J., foi baleado em uma troca de tiros entre criminosos e a Polícia Militar no final da noite desta segunda-feira (5) no bairro Aquarius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações sobre uma residência utilizada como esconderijo para elementos do tráfico de drogas da Comunidade do Arroz, em Casimiro de Abreu, e foram até o endereço, na Rua Aroeira. Ao chegar no local, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo e revidou a agressão, dando início a um confronto.

Ao cessar fogo, um dos acusados foi encontrado caído ao solo com uma pistola. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde recebeu atendimento médico e encontra-se preso acautelado. Além dele, outros três criminosos, identificados como L.B.B.D.S., C.H.D.L.S. e R.C.A.D.S., foram presos.

Durante a ação, a PM apreendeu duas pistolas calibre ponto 40, três carregadores de pistola, 30 munições, uma granada, 13 pedaços de maconha e quatro celulares.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).