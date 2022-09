Política Costa do Sol

Justiça eleitoral de Búzios condena à inelegibilidade por 8 anos candidato derrotado em 2020

Leandro do Bope (PDT) divulgou fake news do atual prefeito, Alexandre Martins (REP), às vésperas do pleito de 2020. A vice na chapa dele, Débora Pereira, filha da ex-vereadora Gladys Nunes, também foi condenada pelo mesmo crime

Publicado há 20 horas