Publicado 06/09/2022 14:37

Um homem, identificado como R.C.L.R., conhecido como ‘Mata Rindo’, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Jardim Olinda, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no final da manhã desta segunda-feira (5). Contra o elemento haviam dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de associação a tráfico de drogas e, tráfico e organização criminosa.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações dando conta de que o criminoso- responsável por efetuar diversos disparos de arma de fogo contra guarnições nas Colinas, em São Pedro da Aldeia, e efetuar vários assaltos – estaria escondido em uma residência na Rua Guanabara e foram até o local.

Ao chegar no endereço, os militares foram recebidos a tiros pelo acusado e revidaram a agressão. Ao cessar fogo, o elemento foi localizado caído ao solo. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Parque Burle, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

Durante a ação, a PM apreendeu uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, um carregador e 36 munições.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso.