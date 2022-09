Prefeitura de Cabo Frio nega segundo caso suspeito de meningite na cidade - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 06/09/2022 18:36

REGIÃO DOS LAGOS - A Prefeitura de Cabo Frio negou, através de nota, a informação de que mais um aluno da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Cinha estaria internado na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Burle com quadro suspeito de meningite. O fato foi divulgado na tarde desta terça-feira (6), mas segundo o município, se trata de fake news.

A notícia falsa afirmou que o menino teria 11 anos, mas a creche só atende crianças de até 6. Além disso, a nota disse que não há nenhum registro de menor de idade internado na UPA nesta terça, ao contrário do que teria sido afirmado, de que ele estava em uma área isolada na unidade hospitalar, sendo medicado e realizando exames.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Cabo Frio esclarece que a informação de que um menor de 11 anos deu entrada na UPA Parque Burle com sinais e sintomas de meningite não procede. Destaca ainda que não há um menor de idade isolado na unidade. Desde o dia 2 de setembro, a UPA Parque Burle não registra entrada de pacientes pediátricos”.

Apenas um caso foi confirmado

No último dia 29, um menino de apenas 4 anos morreu, vítima de meningite na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Burle. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde. De acordo com a nota, o paciente deu entrada na unidade por volta das 19h do domingo (28), com quadro de vômito e febre, apresentando suspeita da doença e o caso foi confirmado uma semana depois, com o resultado dos exames.

A Secretaria esclareceu que todos os protocolos sanitários, de desinfecção e higienização, são realizados periodicamente na UPA, assim como são adotados, junto aos profissionais, o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, preservando a segurança dos servidores e da população.

A Creche Municipal Vovó Cinha, escola que o menino estudava, teve as aulas suspensas, mas elas foram retomadas e os responsáveis foram orientados quanto aos procedimentos que deveriam ser adotados, mediante o ocorrido.