Ele foi apreendido, conduzido à 127ª DP (Búzios), central de flagrantes do dia, onde permaneceu à disposição da justiça - Ludmila Lopes (RC24h)

Ele foi apreendido, conduzido à 127ª DP (Búzios), central de flagrantes do dia, onde permaneceu à disposição da justiçaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 08/09/2022 15:06 | Atualizado 08/09/2022 15:06

Um menor de idade foi apreendido com drogas na noite desta terça-feira (6) em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu por volta das 20h, no bairro Manoel Corrêa.

De acordo com a ocorrência, a PM teve a atenção voltada para um rapaz que, ao identificar a presença policial, correu para o interior de um imóvel com uma sacola em mãos, que foi arremessada no telhado.

Os agentes conseguiram o alcançar e recuperar a sacola arremessada, onde identificaram 85 buchas de maconha e R$ 30 em espécie. Diante dos fatos, o menor foi apreendido, conduzido à 126ª DP (Cabo Frio) e, posteriormente, à 127ª DP (Búzios), central de flagrantes do dia, onde permaneceu à disposição da justiça.

Ainda na ação, dois aparelhos celulares foram detidos.