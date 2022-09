Cidades da Região dos Lagos registram carreatas de apoio ao presidente neste 7 de setembro - Reprodução/ redes sociais

Publicado 08/09/2022 18:39

Cabo Frio e Armação dos Búzios registraram carreatas a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) neste 7 de setembro, dia em que se comemora o Bicentenário da Independência do Brasil.



No município cabo-friense, o candidato à reeleição a deputado estadual pelo PSL, Dr. Serginho, promoveu a carreata que, nesta quarta-feira, cruzou as ruas do município. A mobilização teve início na Praça de São Cristóvão e seguiu à orla da Praia do Forte e Centro. Aproximadamente 100 carros apoiaram a manifestação, sendo que um deles propagava frases como “a nossa bandeira nunca será vermelha”.



Já em Búzios, um grupo de apoiadores do presidente se reuniu em frente à Escola Municipal Nicomedes, na principal avenida da cidade, também promovendo manifestações. Lá, eles caminharam pela localidade.