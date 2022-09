Bicentenário da Independência do Brasil é marcado por comemorações em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 08/09/2022 19:12

As comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil foram marcadas por diversas atividades, nesta quarta-feira (7), em Cabo Frio. Ao longo de todo o dia as atividades comemorativas, aconteceram em frente à sede da Prefeitura, na Casa do Bicentenário e na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas.

A abertura solene contou com a presença do prefeito José Bonifácio, que hasteou a bandeira nacional, acompanhado da secretária de Educação, Elicéa da Silveira, e do coordenador da Promoção de Igualdade Racial, Manoel Justino, enquanto todos os presentes acompanhavam a execução do hino nacional brasileiro.

Na ocasião, o prefeito reforçou o discurso conciliador que vem adotando desde o início do mandato, sobre a paz e manutenção das relações de amizade, mesmo entre os que pensam de forma diferente.

“Estamos comemorando esta data em um dia em que muitas pessoas estão nas ruas manifestando suas ideias e isso é um direito democrático. Não podemos deixar que o pensamento divergente separe os amigos e as famílias”, comentou.

Os alunos da Escola Municipal Antonio da Cunha Azevedo, no bairro Passagem, estiveram presentes e uniformizados acompanharam a fala do prefeito, que reforçou a busca por equiparar a educação oferecida nas unidades escolares da rede municipal a das escolas da rede particular.

Após a cerimônia, o Coral Marearte animou os presentes com músicas de exaltação ao dia da Independência e resgate da cultura afro e encerrou com a participação animada de todos, que cantaram e bateram palmas durante a apresentação.

As comemorações seguiram na parte da tarde na Casa do Bicentenário, com a Feira Cultural e Afroempreendedora Dandaras e a instalação do Núcleo do Programa de Educação e Cultura Ambiental. A programação incluiu ainda oficinas de artes com crianças e o show musical “Canta Brasil”.

A palestra “Maria Felipa: Rainha invizibilizada da Histéoria da Independência”, oferecida pela pesquisadora e estilista Liana Santos, na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, encerrou as comemorações no dia da Independência.

As atividades seguem na quinta-feira (8), às 18h, no Charitas, com a apresentação da conferência “Independência, Formação do Estado, Cidadania e a Questão Racial, do Dr. Roberto Luís Machado Martins, escritor e doutor em História Comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Às 19h, também no Charitas, acontece a mesa redonda “Ecos do Bicentenário da Independência em Cabo Frio”, com os autores cabo-frienses da coletânea sobre o Bicentenário.

Na próxima quarta-feira (14), será realizada uma exposição com o tema “Violação de direitos e a política de enfrentamento à violência contra a mulher, com a equipe técnica da Superintendência dos Direitos da Mulher (Sudim) e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), na Casa do Bicentenário. Às 16h, no mesmo local, vai acontecer uma atividade de atendimento à saúde da mulher – Projeto de Coleta de Preventivo Comunitária – Programa de Extensão da Universidade Veiga de Almeida.

O encerramento será no dia 27 com atividades para as crianças dos Cras do município, na Casa do Bicentenário, às 9h e às 14h.