Alunos da rede municipal de Cabo Frio participam do XVI Festival Internacional de Dança ASCOM Cabo Frio

Publicado 09/09/2022 19:44

Os alunos das Escola Estadual Municipalizada Angelim e das Escolas Municipais Achilles Barreto e Professora Márcia Franciscone Pereira participaram nesta sexta-feira (9), do XVI Festival Internacional de Dança de Cabo Frio. As apresentações fazem parte do Projeto Escola.



O grupo, formado por crianças de 6 a 12 anos, pôde apresentar a coreografia no palco do festival que reunirá artistas do Brasil e de outros países como Argentina, Paraguai, Moçambique e Guiné Bissau.



O Projeto Escola leva ainda as crianças assistidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras).



De acordo com a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ofertado pelos Cras, Iara Cardoso, o objetivo dessa parceria é aproximar os assistidos da cultura, da música e de todas as ações que favoreçam o protagonismo desses cidadãos.