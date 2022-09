Hospital São José Operário - Divulgação

Publicado 12/09/2022 14:38

Uma denúncia recebida pelo O Dia apontou que o médico socorrista Flávio de Carvalho Silva, apesar de ter duas matrículas na Prefeitura de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, não cumpre expediente nas unidades de saúde do município.



O profissional nega as alegações e a Prefeitura informou que os dois vínculos contratuais são um para cada dia como plantonista socorrista (sextas-feiras e domingos) no Hospital Municipal São José Operário. As respostas estão disponível no fim desta matéria.



No entanto, o vereador Roberto Jesus (sem partido), após a divulgação do assunto na sexta-feira (9), esteve na unidade neste domingo (11) e foi informado de que o médico não estava lá, nem nunca foi visto no hospital. Inclusive, afirmaram que ele trabalha no hospital dele.

Salário acima do teto