Na mesma cidade, no bairro Fazendinha, foram apreendidos 38 cápsulas de cocaína e dois telefones. Na ocasião, um menor de 17 anos ficou apreendido por suspeita de tráfico. Um outro homem, de 19 anos, foi ouvido e liberado.



No bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia, uma moto adulterada foi apreendida na posse de dois homens. Os agentes patrulhavam a região e consideraram a atitude do rapazes suspeita. Na abordagem, constataram o veículo com chassi suprimido e motor inelegível.



Os suspeitos foram levado à 125ªDP, onde foram autuados e responderão inquérito por adulteração de veículo automotor, permanecendo a motocicleta apreendida.