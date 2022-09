O material foi apreendido e as duas mulheres foram encaminhados para 119ª DP (Rio Bonito). - Divulgação

O material foi apreendido e as duas mulheres foram encaminhados para 119ª DP (Rio Bonito).Divulgação

Publicado 13/09/2022 16:16

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam duas mulheres por tráfico de drogas, nesta terça-feira (13), na RJ-124, Via Lagos. De acordo com a ocorrência policial, elas estariam levando os entorpecentes para uma comunidade do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Durante a madrugada, os agentes tiveram a atenção voltada para um homem que conduzia um veículo do Táxi.Rio, onde duas mulheres estavam como passageiras. Com a suspeita, foi dada a ordem de parada. Ao efetuar a revista, foi encontrado, aproximadamente, um quilo e meio de erva seca prensada, possivelmente maconha, na bolsa de uma delas, que, ao ser indagada, afirmou ser de Cabo Frio.

Ainda na abordagem, ela revelou que teria ido buscar a droga no Complexo Parque União, no Rio de Janeiro, e estaria indo entregar para um traficante no Jardim Esperança.

O material foi apreendido e as duas mulheres foram encaminhados para 119ª DP (Rio Bonito).