Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência será marcado por atividades em Cabo Frio - Reprodução/ redes sociais

Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência será marcado por atividades em Cabo FrioReprodução/ redes sociais

Publicado 13/09/2022 15:41

Para marcar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, instituído em 21 de setembro, serão promovidas atividades entre o dia 19 e 23 deste mês em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A abertura oficial será na segunda-feira (19), às 10h, na Escola Municipal Arlete Rosa Castanho.

A iniciativa das ações é da Superintendência PCD, vinculada à Secretaria de Assistência Social. Além da Semana PCD, o órgão também participa de ações referentes ao dia 21.

De acordo com a superintendente de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência da cidade, Idalina Araújo, o objetivo da programação é ratificar as conquistas do segmento, informar sobre os direitos das PCD’s, além de debater temas como acessibilidade, inclusão, mercado de trabalho, entre outras questões.

“Setembro é marcado pelo dia 21 e a data tem por objetivo conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão para as pessoas com deficiência na sociedade. Tivemos muitas conquistas, mas ainda temos muito a reivindicar, pois o avanço é lento para o segmento e a perda dos direitos é muito rápida. Por isso a relevância deste dia”, afirmou Idalina Araújo.

Segundo ela, em Cabo Frio existem grandes conquistas do segmento, como as associações por área de deficiência, as comissões da OAB e da Câmara e a Superintendência Municipal, que é representada por duas pessoas com deficiência. No entanto, ainda é necessário avançar em muitos aspectos para que a inclusão seja mais efetiva.

A programação promovida pela Prefeitura acontece do da 19 ao dia 23 em diferentes pontos da cidade. Fora da Semana PCD propriamente dita, em setembro, também estão previstas atividades nos dias 27, 29 e 30, além da Ação Itinerante, entre os dias 13 e 15. Confira abaixo a programação completa pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência:

Ação Itinerante – Comud-PCD e Superintendência PCD

Terça, 13: Praça Porto Rocha, no Centro

Quarta, 14: Praça Agenor dos Santos, no Jardim Esperança

Quinta, 15: Praça do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira

Das 8h às 16h

Abertura Oficial

Segunda, 19

10h

Escola Municipal Arlete Rosa Castanho: Rua Mário Quintanilha, 299, Vila Nova

Reunião Solene do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Terça, 20

Das 10h às 12h

Auditório da Prefeitura Municipal de Cabo Frio

Tarde Verde – roda de conversa, dinâmicas, declamação de poesia, prática de esportes entre outras atividades

Tema: “Nada sobre nós sem nós”

Quarta, 21

Das 13h às 16h

Praça de São Cristóvão

Roda de Conversa em Tamoios

Tema: “A importância do dia 21 – Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência”

Quinta, 22

10h

Shopping UnaPark

1º Encontro Intersetorial de Efetividade dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Sexta, 23

13h às 17h

Auditório da 20° Subseção da OAB/RJ: Rua Ministro Gama Filho, 23, Braga

Participação do Ministério Público, Defensoria Pública e as Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde

Projeto Ouvidores de Vozes – roda de conversa

Tema livre

Terça, 27

Das 14h às 17h

Auditório da Universidade Estácio de Sá

Roda de Conversa no Jardim Esperança

Tema: “A importância do dia 21 – Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência”

Quinta, 29

9h30

Sede da Assistência Social no Jardim Esperança: Rua Dimas Teixeira, 191

Live com as presidentes das associações PCD

Tema: “Minha vida, minha história”

Sexta, 30

Hora: 15h

Transmissão pelas redes sociais (Instagram e Facebook) da Prefeitura de Cabo Frio