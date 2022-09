A Guarda Civil Municipal foi acionada para ordenar o trânsito. A Comsercaf já está providenciando a retirada do trator da ponte. - Sabrina Sá (RC24h)

Um trator da Ecomix, prestadora de serviço da Comsercaf, que realiza a limpeza das praias de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, quebrou na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 5h40, enquanto fazia a travessia na Ponte Deputado Márcio Corrêa.

De acordo com a Prefeitura municipal, um carro, modelo Ecosport, atravessou a ponte na contramão, indo de encontro ao maquinário. Para não colidir com o veículo, o condutor do trator bateu na mureta da ponte. Apesar da batida e do susto, ele não ficou ferido. O motorista do Ecosport fugiu.

Com a colisão, o trator quebrou e ficou estacionado ao lado direito da via, deixando o trânsito no acesso à região central da cidade lento para quem vem da direção da grande Jardim Esperança e adjacências.

A Guarda Civil Municipal foi acionada para ordenar o trânsito. A Comsercaf já está providenciando a retirada do trator da ponte.