Após ser acionada pelo Conselho Tutelar, a PM levou a mãe para à 132ª DP, em Arraial do Cabo, onde ela permaneceu presa por homicídio. - Divulgação da PM

Após ser acionada pelo Conselho Tutelar, a PM levou a mãe para à 132ª DP, em Arraial do Cabo, onde ela permaneceu presa por homicídio.Divulgação da PM

Publicado 15/09/2022 14:00

A Polícia Militar prendeu, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, uma mulher de 19 anos que matou o próprio bebê de apenas quatro meses. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (14).

A mãe levou a criança, que tinha marcas de agressão e afundamento de crânio, à UPA do Parque Burle.

Após ser acionada pelo Conselho Tutelar, a PM levou a mãe para à 132ª DP, em Arraial do Cabo, onde ela permaneceu presa por homicídio.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que, no fim da tarde de quarta-feira (15), um bebê de quatro meses deu entrada na UPA com sinais de agressão. Ele recebeu atendimento médico, mas não resistiu e veio a óbito. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O Conselho Tutelar foi acionado e está acompanhando o caso, junto com a secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. Ambos os órgãos estão apurando os fatos, ouvindo os familiares envolvidos, em apoio à investigação da Polícia Civil.

Na manhã desta quinta-feira (15), os conselheiros tutelares estiveram na casa onde reside a família, para conversar com os pais e verificar o estado do outro filho do casal, uma criança de 3 anos.