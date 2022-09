Assaltantes são presos pela PM após perseguição e tiroteio em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 14/09/2022 17:42 | Atualizado 14/09/2022 17:47

Após perseguição e troca de tiros, policiais do 25º BPM prenderam quatro criminosos acusados de assaltar a secretaria de Serviço Social na tarde desta quarta-feira (14), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A prisão aconteceu próximo à descida da Ponte Wilson Mendes. Segundo os agentes, dois dos homens foram baleados e estão sendo atendidos na UPA da cidade.

A ocorrência teve início após um assalto à mão armada no prédio da pasta, que fica no bairro Braga. Os homens renderam funcionários e levaram cartões do Supera RJ, além de smartphones. O valor estipulado do material roubado é de R$ 400 mil. Segundo relatos de quem estava no local, um dos assaltantes apontou a arma para a sua cabeça e mandou que todos que estavam no lugar se deitassem no chão com as mãos para cima. “Foi horrível”, declara a vítima, que preferiu não se identificar.

Após arrecadarem todo o material, os bandidos fugiram. A PM foi acionada e, em pouco tempo, conseguiu alcançar os assaltantes. Houve troca de tiros no local, mas não há registro de feridos além dos criminosos – que não têm risco de vida.

Ainda conforme os militares, todo o material foi recuperado e encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio). Os homens que não foram atingidos por projéteis também foi conduzido à delegacia. Ainda na ação, foram apreendidas uma pistola, um carregador e nove munições.