Diante dos fatos, o veículo e o material foram levados para a 126ªDP, em Cabo Frio.Divulgação da PM

Publicado 15/09/2022 14:46

REGIÃO DOS LAGOS - Nesta quarta-feira (14), em Cabo Frio, no bairro São Cristóvão, a PM registrou uma ocorrência de apreensão de material entorpecente, 14 buchas de maconha, e veículo adulterado, uma motocicleta pop.

De acordo com a Polícia Militar, em patrulhamento, os agentes tiveram a atenção voltada para dois indivíduos em uma motocicleta, que, ao avistarem a viatura, começaram a fugir.

Após serem cercados, os suspeitos abandonaram a moto e correram no sentido bairro Guarani. A moto abandonada não possuía placa e a numeração do motor e do chassi estavam raspados. Foi realizado uma vistoria na motocicleta, onde encontram, embaixo do banco, um saco plástico contendo a maconha. Diante dos fatos, o veículo e o material foram levados para a 126ªDP, em Cabo Frio.