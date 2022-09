Vacinação antirrábica tem 2ª etapa neste sábado (17), em Cabo Frio - ASCOM Cabo Frio

Vacinação antirrábica tem 2ª etapa neste sábado (17), em Cabo FrioASCOM Cabo Frio

Publicado 15/09/2022 15:54

Cabo Frio, município da Região dos Lagos, dará continuidade à campanha de vacinação antirrábica animal 2022 para cães e gatos. A segunda etapa acontece neste sábado (17), das 9h às 14h, em diversos locais. Iniciada em junho deste ano, a campanha será dividida em polos de imunização ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. A vacinação acontece anualmente e os animais devem ser imunizados, a fim de que sejam evitados casos de raiva animal no município.

Nesta etapa, a ação volante vai percorrer os bairros Monte Alegre, Porto do Carro, Vila do Ar, Jardim Esperança, Tangará, Caminho de Búzios, Jardim Peró, Peró, Reserva do Peró, Cajueiro e Gamboa. A expectativa é que, durante a campanha, sejam aplicadas cerca de 25 mil doses da vacina em cães e gatos de Cabo Frio.

“Por Cabo Frio ser uma cidade grande, iniciamos essa campanha em junho, por bairros com maior densidade populacional. Na época, realizamos a campanha no Foguete, no Canto do Forte, Jacaré e São Cristóvão. Agora, a partir do fornecimento de insumos pelo Estado, vamos atendendo outros bairros de Cabo Frio. Gradativamente, faremos a divulgação das localidades a cada região que será atendida”, disse a coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental. Andréia Nogueira.

A vacinação contra a raiva é destinada a animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam; já os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.

Confira os locais para a vacinação dos animais:

Caminho de Búzios – Associação de Moradores do Caminho de Búzios

Avenida Caminho de Búzios, nº25, ao lado da Capela Nossa Senhora das Graças;

Tangará – Praça Estrada Velha de Búzios, s/n;

Reserva do Peró – Praça da Reserva do Peró – entre as ruas 5 e 6;

Jardim Peró – Associação de Moradores do Jardim Peró – Rua Amazonas, nº27;

Jardim Esperança – Condomínio Monte Carlo (Minha Casa, Minha Vida) – Quadra 04A;

Gamboa – Praça da Gamboa – Rua José Rodrigues Póvoas;

Cajueiro – Praça do Cajueiro – Rua Eraldino de Oliveira;

Dunas do Peró – Entrada do Condomínio dos Pássaros – Estrada do Guriri, nº 2090;

Peró – Praça do Moinho – Rua do Moinho;

Parque Eldorado – Rua Luiz Cunha Marques, nº31, Próximo ao Bar do Moisés;

Boca do Mato – Praça da Boca do Mato – Rua Rosalinda Cardoso da Fonseca

Vila do Ar – Rua João Felizardo Pereira – Perto do Posto de Saúde;

Jardim Esperança – Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto – Estrada Velha de Búzios;

Praça do Jardim Esperança – Ao lado do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos;

Sede da Comsercaf – Rua Brasil, s/n;

Praia do Siqueira – Orla da Praia do Siqueira (no deck de madeira).