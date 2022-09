Colisão deixa uma pessoa ferida no Jardim Esperança, em Cabo Frio - Reprodução/ internet

Publicado 20/09/2022 13:33

Uma colisão deixou uma pessoa ferida no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (20) e, com o impacto, uma motocicleta foi parar embaixo de um caminhão.

A batida foi registrada na Estrada de Búzios, na altura do Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto. O trânsito ficou lento no local.

De acordo com testemunhas, a condutora teve ferimentos, com uma possível lesão no tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. A motociclista foi encaminhada para o Hospital Central de Emergência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

