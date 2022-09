O caso foi registrado na 126ªDP. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 19/09/2022 14:18

Um homem morreu após um confronto armado com a Polícia Militar, na noite deste domingo (18), em Aquarius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, uma equipe recebeu uma denúncia informando sobre a presença de homens armados na Rua Tubarão.

A guarnição foi recebida no local a tiros e revidou a agressão. Após o confronto, um elemento foi encontrado caído no chão. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Tamoios, mas já chegou na unidade sem vida.

Com ele, foram encontradas uma pistola duas granadas, um caderno com anotações do tráfico e uma farta quantidade material entorpecente.

