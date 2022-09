IFF Cabo Frio - Divulgação

IFF Cabo FrioDivulgação

Publicado 16/09/2022 17:44

Na Região dos Lagos, o Campus Cabo Frio do Instituto Federal Fluminense está com as inscrições abertas, até o dia 17 de outubro, para o processo seletivo e vestibular, com ingresso nas vagas do ano de 2023.

As vagas ofertadas são para os cursos de nível técnico: hospedagem, química, cozinha, eletromecânica e eventos e superior. Também existem opções para o nível superior, com as licenciaturas em química, física e biologia, tecnólogo em gastronomia, tecnólogo em hotelaria e engenharia mecânica.

Os interessados podem se inscrever neste site ou presencialmente, no campus. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 no caso do Processo Seletivo e de R$ 75,00 para o Vestibular.

Todas as informações estão no edital, nestes links

Os candidatos podem tirar suas dúvidas no e-mail: candidato.cabofrio@iff.edu.br ou pelo telefone: 22 26459500