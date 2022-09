O caso foi registrado na delegacia da cidade, que segue investigando. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 16/09/2022 13:52

O motorista que atropelou brutalmente uma mulher na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na última terça-feira (13), teve o carro apreendido pela Polícia. A informação foi dada pelo filho da vítima, nesta quinta-feira (15).



O proprietário do carro, um homem de 80 anos, foi intimado e assumiu o atropelamento. De acordo com o filho da advogada, há suspeitas de que ele teria levado o automóvel em uma oficina mecânica para alterar e retirar possíveis provas da colisão.

Baseado em informações de testemunhas que estavam no local, eles ainda acreditam que o homem possa estar assumindo a culpa por outra pessoa. Ainda há depoimentos para serem colhidos e imagens de outras câmeras de segurança estão sendo procuradas para comprovar a real identidade do condutor no momento do acidente.



Katia Santana foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em Niterói, e segue em coma induzido devido a um edema cerebral. Exames médicos não encontraram fraturas ou hemorragias internas. O quadro é estável, mas ainda sem previsão de alta.



Relembre o atropelamento



Katia Santana foi brutalmente atropelada na Av. Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, na terça-feira (13). Conforme imagens, um veículo, que vinha em alta velocidade, colidiu contra ela e saiu sem prestar socorro.



Segundo amigos, a mulher, que é advogada e professora de dança de salão, não viu o carro. Ao ser atingida, ela bateu a cabeça no chão e ficou desacordada. O motorista fugiu do local. Testemunhas ainda disseram que ele parou o veículo, pegou uma peça que tinha caído do carro e saiu em seguida.



Conforme testemunhas, a funcionária de uma loja próxima ao local do incidente, que também é enfermeira, realizou os primeiros socorros. Ainda de acordo com o relato, a vítima, que foi socorrida e levada para o HCE, estava com um grande ferimento na cabeça e perdeu muito sangue.



O caso foi registrado na delegacia da cidade, que segue investigando.