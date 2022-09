Entrega de cartões SuperaRJ está suspensa em Cabo Frio após assalto - Reprodução/ ASCOM de CF

Entrega de cartões SuperaRJ está suspensa em Cabo Frio após assaltoReprodução/ ASCOM de CF

Publicado 15/09/2022 17:28

A Prefeitura de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro suspenderam por tempo indeterminado a entrega dos cartões do SuperaRJ, programa estadual de transferência de renda, após o assalto ocorrido na tarde de quarta-feira (14), na sede da Secretaria de Assistência Social, no Braga. As unidades passarão por verificação de segurança pelo governo do Rio e nova data para distribuição será posteriormente divulgada.



A medida é necessária para que o governo estadual possa fazer a conferência das unidades que foram roubadas e posteriormente recuperadas. Caso não tivessem sido detidos pela PM, os criminosos levariam aproximadamente R$ 400 mil em cartões.

Na manhã desta quinta-feira (15), o prefeito José Bonifácio e o secretário de segurança, Ruy França, realizaram uma visita de solidariedade à sede da Secretaria de Assistência Social para saber como estão os funcionários após o episódio. O prefeito conversou com a secretária da pasta, Nilza Miquelotti, e com os servidores.



De acordo com o secretário Ruy França, a segurança do prédio foi reforçada por dois policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que vão ficar na sede da secretaria por tempo indeterminado.



Sobre a invasão



Após perseguição e troca de tiros, policiais do 25º BPM prenderam quatro criminosos acusados de assaltar a secretaria de Serviço Social na tarde desta quarta-feira (14), em Cabo Frio. A prisão aconteceu próximo à descida da Ponte Wilson Mendes. Segundo os agentes, dois dos homens foram baleados e estão sendo atendidos na UPA da cidade.



A ocorrência teve início após um assalto à mão armada no prédio da pasta. Os homens renderam funcionários e levaram cartões do Supera RJ, além de smartphones. O valor estipulado do material roubado é de R$ 400 mil. Segundo relatos de quem estava no local, um dos assaltantes apontou a arma para a sua cabeça e mandou que todos que estavam no lugar se deitassem no chão com as mãos para cima. “Foi horrível”, declara a vítima, que preferiu não se identificar.



Após arrecadarem todo o material, os bandidos fugiram. A PM foi acionada e, em pouco tempo, conseguiu alcançar os assaltantes. Houve troca de tiros no local, mas não há registro de feridos além dos criminosos – que não têm risco de vida. Ainda conforme os militares, todo o material foi recuperado e encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio). Os homens que não foram atingidos por projéteis também foram conduzidos à delegacia. Ainda na ação, foram apreendidas uma pistola, um carregador e nove munições.