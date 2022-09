Praia do Forte, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Praia do Forte, Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 16/09/2022 13:42

Com a temperatura máxima prevista para esta sexta-feira (16), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, sendo de 18°C, o climinha frio e chuvoso afastou qualquer possibilidade de se curtir o dia na Praia do Forte. No momento, as areias servem apenas para a caminhada e prática de esportes.

A lenta passagem de uma frente fria, e o transporte de umidade do oceano para o continente, favorece a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo instável. A umidade relativa do ar está em 92%, com máxima podendo atingir os 97% e mínima de 81%. O vento segue na direção sul-sudeste a 18km/h.

Para o fim de semana, segundo a meteorologia, as mudanças serão perceptíveis. O sábado (17) será de sol, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. No decorrer do dia, o tempo irá estabilizar.

Já no domingo (18), mesmo com o sol escondido sobre as nuvens, não existe previsão de chuva. A temperatura máxima pode atingir os 24°C.