Mutirão "Mares Limpos" recolhe quase 400 quilos de resíduos das praias de Cabo Frio neste sábado (17) - Divulgação

Publicado 19/09/2022 14:55

REGIÃO DOS LAGOS - A ação “Mares Limpos” realizada, neste sábado (17), em quatro praias de Cabo Frio, em alusão ao Dia Mundial de Limpeza das Praias, recolheu 392,55 quilos de resíduos. O meio do Peró foi o local com mais lixo recolhido com 140 quilos, enquanto na parte certificada pelo selo internacional Bandeira Azul foram retirados 67,5 quilos.

Além dessas duas praias, a mobilização simultânea também reuniu voluntários nas praias do Forte, com 57,75 quilos de resíduos recolhidos; do Pontal, em Tamoios, com 92 quilos; e na prainha do Parque Municipal do Dormitório das Garças, com 35,300. Os tipos de resíduos mais encontrados foram bitucas de cigarro e plásticos de um só uso.

“Tivemos menos adesão que nos outros anos e acredito que tenha sido por conta da chuva, já que as pessoas ficaram com medo devido ao forte temporal de sexta-feira. As escolas costumam mandar muitas crianças, mas creio que os pais também tenham ficado com receio pelo mau tempo. Apesar disso, tivemos bastante engajamento da sociedade civil, então foi uma boa atuação este ano”, explicou coordenadora local da Bandeira Azul no município de Cabo Frio, Paloma Arias Ordiales.

Segundo ela, foram percorridos cerca de 3,5 km de faixa de areia, sendo o trecho certificado pela Bandeira Azul no Peró (700m); Praia do Forte (1km); prainha do Parque Municipal do Dormitório das Garças (250m); Dunas (500m); Pontal em Tamoios (1km).