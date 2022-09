Mulher é atropelada após motorista perder controle do carro em Cabo Frio - Arquivo pessoal

Publicado 21/09/2022 16:43

Uma mulher foi atropelada na manhã desta quarta-feira (21) na Avenida América Central, na altura do bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, logo depois que o motorista perdeu o controle da direção do carro.



Segundo informações, a jovem estava trabalhando no local, em uma campanha política. Ela foi atingida pelo veículo na altura de um mercado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro da vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.



O motorista do automóvel ficou no local após o acidente e prestou auxílio. Nas imagens, é possível vê-lo contando sobre a perda do controle do carro. Além de atingir a mulher, uma caçamba e a fachada do estabelecimento também foram danificados.